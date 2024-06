Fidelity China Special Situations PLC est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de réaliser une croissance du capital à long terme à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres émis par des sociétés chinoises, cotées ou non, ainsi que par des sociétés chinoises cotées ailleurs. La société peut également investir dans des sociétés ayant des intérêts significatifs en Chine. Elle investit également dans d'autres valeurs mobilières, des organismes de placement collectif, des instruments du marché monétaire, des liquidités et des dépôts et peut également utiliser des produits dérivés et des emprunts bancaires à des fins d'endettement et de gestion efficace du portefeuille. FIL Investment Services (UK) Limited (FISL) est le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif de la Société et FIL Investment Management (Hong Kong) Limited est son gestionnaire d'investissement. Son portefeuille d'investissement est réparti entre différents secteurs, dont la consommation discrétionnaire, les services de communication, les services financiers, l'industrie et les soins de santé, entre autres.