Fidelity Minerals Corp. est une société canadienne qui rassemble un portefeuille de projets de développement à court terme et d'évaluation à grande échelle pour soutenir le développement d'une société de ressources. La société est en train d'explorer ses propriétés de ressources. Les projets de la société comprennent Greater Las Huaquillas (GLH), Las Brujas, Porphyritic Copper et Cerro El Bronce. Le projet GLH consiste en 9 concessions pour environ 3 600 hectares (Ha) dans lesquelles la société a acquis une participation de 50 %, et en 9 concessions pour environ 3 800 Ha de titres miniers contigus, dans lesquelles la société a acquis une participation de 100 %. Le projet Las Brujas consiste en quatre concessions détenues à 100 % par la société et situées dans la province de Cajamarca au Pérou. Le projet de cuivre porphyrique comprend trois concessions contiguës détenues à 100 % par la société et situées à La Libertad, dans le nord du Pérou. Le projet Cerro El Bronce consiste en deux concessions détenues à 100 % par la société et situées dans la province d'Ancash au Pérou.

Secteur Or