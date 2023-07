Fidelity National Financial, Inc. est un fournisseur d'assurance titres, de services de dépôt fiduciaire et d'autres services liés aux titres, y compris les activités fiduciaires, les garanties de ventes fiduciaires, les enregistrements et les réaffectations, ainsi que les produits de garantie immobilière. La société fournit des services de transaction aux secteurs de l'immobilier et des prêts hypothécaires. Elle opère à travers trois segments : Title, F&G, et Corporate and Other. Le secteur des titres comprend les activités des souscripteurs d'assurance titres et les activités connexes, qui fournissent des services d'assurance titres et d'entiercement ainsi que d'autres services liés aux titres, y compris les activités fiduciaires, les garanties de vente fiduciaire et les produits de garantie résidentielle. Le secteur F&G comprend les activités liées aux rentes et à l'assurance vie. Ce secteur émet un large portefeuille de produits de rentes et d'assurance-vie, y compris des rentes différées (rentes indexées et à taux fixe) et des rentes immédiates. Le secteur "Corporate et autres" comprend les activités de la société holding mère.