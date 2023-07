Fidelity National Information Services, Inc. figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques, de services d'émission de cartes de paiement et de gestion de procédures de transaction et de services de sous-traitance destinés aux institutions financières et aux détaillants. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations d'émission de cartes de paiement (51,3%) ; - prestations de services financiers (46,1%) ; - autres (2,6%). Par ailleurs, le groupe développe des logiciels de gestion bancaire utilisés pour archiver les enregistrements primaires des comptes-clients, des logiciels de transfert électronique de fonds, des services de banque et de paiement en ligne, des services de détection et de prévention des fraudes, des services d'émission de cartes de paiement, etc. 74,5% du CA est réalisé en Amérique du Nord.