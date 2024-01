Kirkland & Ellis, le plus grand cabinet d'avocats au monde en termes de chiffre d'affaires, s'est classé pour la première fois au premier rang des classements compilés par Dealogic et LSEG qui suivent le volume des fusions et acquisitions conseillées par les avocats.

Kirkland a conseillé des transactions d'une valeur globale de 406,4 milliards de dollars en 2023, ce qui lui confère une part de marché d'environ 13 % sur cette base, selon Dealogic.

Latham & Watkins et Sullivan & Cromwell se classent respectivement aux deuxième et troisième rangs. Le volume global des fusions et acquisitions s'est élevé à environ 3,13 billions de dollars, selon Dealogic.

Kirkland est également arrivé en tête du classement pour les transactions réalisées aux États-Unis, le plus grand marché mondial des fusions et acquisitions.

"Nous avons une pratique très diversifiée par taille de transaction, par type de client, par industrie, par géographie, et cela s'est confirmé dans nos résultats cette année", a déclaré Sarkis Jebejian, un associé de Kirkland spécialisé dans les fusions et acquisitions. "Nous avons conseillé des opérations beaucoup plus importantes, mais si vous considérez la fourchette de 5 à 15 milliards de dollars, notre part de marché était vraiment très forte - et c'est ce qui nous a permis d'obtenir de bons résultats.

Au cours de l'année, Kirkland a conseillé plusieurs grandes opérations, notamment l'acquisition de Magellan Midstream Partners par ONEOK pour 19 milliards de dollars, l'achat par GTCR d'une participation de 55 % dans Worldpay, unité de Fidelity National Information Services, pour 11,7 milliards de dollars, et le rachat d'Oak Street Health par CVS Health pour 10,6 milliards de dollars.

Au cours de la dernière décennie, Kirkland a renforcé ses groupes de conseil en matière de fusions et acquisitions et de capital-investissement en recrutant plusieurs avocats de haut niveau issus de cabinets d'avocats rivaux. Parmi ces embauches clés, citons Eric Schiele, ancien associé de Cravath, Swaine & Moore ; David Klein, qui a rejoint Kirkland en provenance de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ; et Edward Lee, un faiseur de pluie qui a quitté Wachtell, Lipton, Rosen & Katz en 2020.

"C'est la différence entre ce que nous avions il y a 10 ans et ce que nous avons aujourd'hui - à l'époque, notre pratique des fusions et acquisitions des sociétés publiques était une pratique jeune qui devait être remplie par des embauches externes", a déclaré Daniel Wolf, associé en fusions et acquisitions chez Kirkland. "Aujourd'hui, nous avons une pratique mature avec un pipeline solide, qui produit des personnes qui sont promues.

Remporter la première place est un prix très convoité dans le secteur lucratif du conseil en fusions et acquisitions pour les rangs florissants des conseillers en transactions, qui comprennent des banques d'investissement, des cabinets d'avocats, des cabinets de conseil et des sociétés de communication de crise. Les classements sont suivis de près par ces entreprises et sont utilisés comme un outil de marketing pour gagner de nouveaux marchés et pour embaucher et retenir des talents de haut niveau.

Si le classement des banques d'investissement en matière de conseil en fusions et acquisitions n'a pratiquement pas changé, Goldman Sachs ayant été classée numéro un à neuf reprises au cours des dix dernières années, la bataille pour la première place dans les tableaux de classement en matière de conseil juridique a été plus ouverte.

Sullivan & Cromwell est arrivé en tête du classement quatre fois au cours des dix dernières années, tandis que Skadden Arps Slate Meagher & Flom a été classé numéro un deux fois au cours de la même période.