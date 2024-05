Fidia SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est la production de commandes numériques et de machines-outils. Les activités de la société se répartissent en trois grands secteurs d'activité. Dans le secteur des systèmes de fraisage à grande vitesse, elle s'occupe de la production et de la vente de kits de têtes de fraisage et d'équipements de pointe. Dans le secteur des commandes numériques, des plongées et des logiciels, elle est active dans la fabrication de commandes numériques pour les systèmes de fraisage, ainsi que dans le développement et la distribution de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) et de fabrication assistée par ordinateur (FAO). Le secteur du service après-vente comprend la fourniture de services techniques, la vente de pièces détachées et les contrats de maintenance programmée. L'entreprise est présente en Allemagne, en France, au Brésil, en Chine, en Pologne et en Inde, entre autres.

Secteur Machines et équipements industriels