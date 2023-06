FIDUCIAL Office Solutions est spécialisé dans la distribution de fournitures et de mobilier de bureau à destination des entreprises. En outre, le groupe développe une activité de conception et d'impression de documents personnalisés. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de fournitures et de mobilier de bureau (99,2%) : activité assurée, à fin septembre 2022, au travers d'un réseau de 25 agences commerciales et par le biais d'Internet ; - autres (0,8%) : notamment création et impression de documents personnalisés (imprimés de gestion, cartes de visite, documents administratifs, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : France (91,4%) et Europe (9,6%).

Secteur Equipements électroniques de bureau