Fiducial Office Solutions : COMMUNIQUE SUR LES RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 31 MARS 2021

Le Conseil d'administration de la société Fiducial Office Solutions s'est réuni le 29 juin 2021 pour arrêter les comptes consolidés du 1er semestre de l'exercice 2020/2021. Ces comptes au 31 mars 2021 ont fait l'objet d'un examen limité par nos Commissaires aux comptes.

Les faits marquants du 1er semestre 2020-2021

Le marché des fournitures et équipements de bureaux a poursuivi sa tendance baissière en France sur les familles de produits les plus exposées à la dématérialisation des documents (classement, papier façonné, consommables informatiques, écriture, machines de bureau, …). Ce mouvement a été accentué par le développement du télétravail chez nos clients. Les segments de diversification (produits pour les services généraux, le mobilier de bureau, …), les produits autour de l'hygiène et de la sécurité au travail et l'élargissement de notre offre ont permis de limiter partiellement ce mouvement baissier.

Au 31/03/2021 et en moyenne mobile sur les 12 derniers mois, le marché adressé par les fournituristes et la VAD est en baisse de 10,9 % (source GFK / UFIPA – Le baromètre papeterie office, données à fin mars 2021).

Le ralentissement de l'activité économique lié à la crise sanitaire est toujours extrêmement préoccupant pour notre secteur d'activité qui est très dépendant de l'environnement économique. Les nouvelles mesures de confinements du 30 octobre au 15 décembre 2020, des secteurs d'activité complètement à l'arrêt depuis de nombreux mois et le manque de visibilité de nos clients pour engager des projets d'équipement en mobilier de bureau par exemple, font que nous avons encore été durement touchés en France au niveau de nos ventes du premier semestre. Il en a été de même pour nos filiales en Belgique et au Luxembourg. Par contre Fiducial Office Stores a pu conserver ses magasins ouverts contrairement au premier confinement N-1.

Dans cet environnement économique de récession, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS est parvenu à réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 96,4 M€ sur l'ensemble de ses marchés. A périmètre comparable hors VEOPRINT, cédée le 30/09/2020, le chiffre d'affaires progresse même de 1,8% par rapport au même semestre de l'exercice N-1.

Notre taux de marge s'est amélioré (+0,8 point) sur ce premier semestre grâce à des conditions d'achats plus favorables en particulier sur le papier, en raison de surcapacités industrielles sur ce produit au niveau mondial. L'élargissement de notre offre de produits hors catalogue a également contribué à cette amélioration.

Il en ressort que notre volume de marge a presque atteint le niveau que nous avions envisagé pour ce premier semestre. Il est d'ailleurs sensiblement équivalent à son niveau

N-2, avant la crise sanitaire du coronavirus.

Les autres faits significatifs de ce premier semestre sont les suivants :

Le déploiement de notre nouvelle plateforme e-commerce s'est poursuivie sur le semestre et désormais ce sont presque 13 000 clients qui l'ont adoptée. Les retours clients sont très positifs et les prochains développements de notre road map (catalogue personnalisé, statistiques, spécificités demandées par certains grands clients, …) vont nous permettre de migrer l'essentiel de nos clients avant la fin de l'année.

Nos équipes commerciales sont désormais formées pour accompagner leurs clients dans le cadre d'une relation à distance et pour maintenir un bon niveau de prospection. Les contraintes de la crise sanitaire nous ont permis de nous améliorer dans ces domaines.

Nos engagements de services clients (disponibilité des produits, délais de livraison, …) ont été maintenus à un très bon niveau pendant ce semestre.

Notre système de management de la qualité a été rigoureusement appliqué et de très bons résultats collectifs ont été obtenus pour réduire les coûts de non qualité.

La gestion rigoureuse de nos frais de fonctionnement, en adéquation avec les contraintes économiques actuelles, est toujours d'actualité.

En conséquence de quoi, le résultat opérationnel du premier semestre s'établit à 2,5 M€.

De manière synthétique les résultats et les principaux agrégats du bilan sont les suivants :

Eléments du compte de résultat en M€ 31/03/2021

(6 mois) 31/03/2020

(6 mois) 30/09/2020

(12 mois) Chiffre d'affaires H.T. 96,4 97,4 175,0 Résultat opérationnel courant 2,7 1,3 1,9 Soit en % du CA 2,85% 1,31% 1,06% Résultat opérationnel 2,6 1,1 1,3 Coût de l'endettement financier net -0,1 -0,1 -0,2 Autres produits et charges financiers 0,0 0,0 0,0 Résultat net d'impôt sur les activtés abandonnées 0,0 0,0 0,2 Charge d'impôt 0,0 0,0 0,0 Bénéfice consolidé part du groupe 2,5 1,0 1,3 Eléments du bilan en M€ 31/03/2021 31/03/2020 30/09/2020 Actifs non courants 63,7 73,5 64,7 Actifs courants 75,7 63,6 70,4 Capitaux propres part du groupe 76,9 74,2 74,3 Provisions pour risques et charges 2,6 2,9 2,9 Passifs non courants 2,5 4,1 2,8 Passifs courants 57,4 55,9 54,9 Total du bilan 139,4 137,0 135,0 Principaux éléments du tableau des flux de trésorerie, en M€ 31/03/2021 31/03/2020 30/09/2020 Capacité d'autofinancement (CAF) 5,6 3,0 6,3 Variation du BFR -6,8 -1,5 -5,7 Cash-flow opérationnel -1,1 1,5 0,4 Investissements 5,8 -0,1 -7,6 Opérations de financement 9,3 0,1 9,2 Variation de trésorerie 14,0 1,5 1,9

La structure financière de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS reste solide au 31/03/2021, avec des capitaux propres de 76,9 M€ et des passifs financiers à long terme de 2,5 M€.

Evènements exceptionnels du semestre et évènements postérieurs

Nous n'avons enregistré aucun évènement exceptionnel au cours de ce premier semestre, à l'exception des impacts, sur notre activité, de la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus.

En date du 30/04/2021 nous avons finalisé l'acquisition de la société IPL Business en Belgique, par notre filiale Fiducial Office Solutions. Cette opération nous permettra de consolider notre part de marché en Belgique.

Nous avons présenté, en date du 19/03/2021, une offre de reprise de certains actifs de la société Office Depot France dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette société, ouverte le 5 février 2021 par le Tribunal de commerce spécialisé de Lille-Métropole. Devant la dégradation rapide du chiffre d'affaires de la branche d'activité sur laquelle portait notre offre de reprise, il nous a été impossible de la maintenir.

Perspectives pour les 6 derniers mois de l'exercice

Il est encore difficile de prévoir avec précision quel sera le rebond de l'activité économique sur les derniers mois de notre exercice. Le redémarrage sera fonction du succès de la campagne de vaccination et de la libération de tous les secteurs économiques à compter du mois de juin 2021.

Nous envisageons un redressement régulier de nos ventes à compter de cette date, avec un retour à la situation avant la crise sanitaire pour juillet 2021.

Nous accompagnerons nos clients pour faciliter le retour au travail de leurs salariés en proposant tous les produits permettant de respecter les gestes barrière et d'assurer la sécurité sur les lieux de travail.

Pour l'exercice 2020/2021, nous prévoyons un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de

185 M€ et un résultat opérationnel consolidé en hausse par rapport à N-1.

