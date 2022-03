FIDUCIAL Real Estate : Rapport sur le gouvernement d'entreprise 10/03/2022 | 09:13 Envoyer par e-mail :

FIDUCIAL REAL ESTATE - Rapport sur le Gouvernement d'entreprise - Exercice social 2020/2021 Société Anonyme au capital de 25 000 000 € Siège social : 41, rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE 955 510 599 RCS NANTERRE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE (ARTICLE L.225-37 DU CODE DE COMMERCE) Exercice social 2020/2021 Conformément aux dispositions de l'article L.225-37 du Code de commerce, le Conseil d'administration établit le présent rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion. Ce rapport comprend les informations mentionnées aux articles L.22-10-8 à L.22-10-11du Code de commerce et, notamment, . des informations sur la gouvernance de la Société, . des informations sur la rémunération des mandataires sociaux, . des informations concernant des éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique. Le Conseil d'administration au travers de son rapport sur le gouvernement d'entreprise s'appuie sur les travaux menés par MIDDLENEXT dans le cadre de l'élaboration du « Code de gouvernement d'entreprise », appelé « Code Middlenext ». I- GOUVERNANCE I-1 Organes d'administration et de Direction Aux termes des statuts, le Conseil d'administration est composé d'un minimum de quatre (4) membres et d'un maximum de douze (12) membres, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives. La durée des mandats d'administrateur est de six (6) années. Au 30 septembre 2021, le Conseil d'administration était composé de cinq (5) membres dont 40 % de femmes [soit deux (2) membres sur cinq (5)] et 20 % d'administrateurs indépendants [(soit un (1) membre sur cinq (5)]. Monsieur Bertrand COTE, administrateur, assume les mandats de Directeur Général et de Président du Conseil d'administration. Les informations relatives aux modalités d'exercice de la Direction Générale sont exposées au paragraphe I-2. 1 FIDUCIAL REAL ESTATE - Rapport sur le Gouvernement d'entreprise - Exercice social 2020/2021 Il est précisé que le nombre de salariés de la Société et de ses filiales étant inférieur aux seuils fixés par l'article L.225-27-1 du Code de commerce, le Conseil d'administration ne comporte pas d'administrateur représentant les salariés. I-1-1 Composition du Conseil d'administration et Direction Générale Comme précédemment indiqué, le Conseil d'administration de la Société est composé de cinq administrateurs, élus par l'Assemblée Générale des actionnaires pour une durée de six (6) ans. La durée des mandats de six (6) années favorise l'expérience des administrateurs sur la connaissance de la Société, ses marchés et ses activités dans le cadre de leurs prises de décision, sans diminuer la qualité de surveillance. Les administrateurs possèdent toutes les compétences requises dont entre autres dans les matières financières et comptables pour assurer leur mandat avec rigueur et objectivité. Les membres du Conseil, de par leurs qualités et expériences sont parfaitement au fait des dispositifs de gouvernance, des responsabilités et de la déontologie inhérente à leur fonction et ont connaissance des points de vigilance. Chaque administrateur est sensibilisé aux responsabilités qui lui incombent au moment de sa nomination et est encouragé à observer les règles de déontologie relatives aux obligations résultant de son mandat et, notamment : Se conformer aux règles légales de cumul des mandats,

Informer le Conseil d'administration en cas de conflit d'intérêts survenant après l'obtention de son mandat,

Faire preuve d'assiduité aux réunions du conseil et d'assemblée générale,

S'assurer qu'il possède toutes les informations nécessaires sur l'ordre du jour des réunions du Conseil avant de prendre toute décision et respecter le secret professionnel,

S'interdire d'effectuer des opérations sur titres de la Société et, notamment, de ne procéder à aucune cession durant les délais précédant et suivant la publication des comptes semestriels et annuels de la Société ainsi que la prise de connaissance d'information privilégiée. Le choix de chaque administrateur est réalisé en toute connaissance des actionnaires eu égard à ses compétences et à son expérience. La nomination de plusieurs d'entre eux ces dernières années a fait l'objet d'une résolution distincte. Le tableau ci-après fait état de la composition du Conseil d'administration avec indication des mandats sociaux exercés au 30 septembre 2021 suivie d'une brève biographie. Bertrand COTE - Président du Conseil d'administration - Administrateur Président de la S.A.S.U. DU PLAT,

Représentant permanent de la société FIDUCIAL S.C. au conseil d'administration de la société FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

S.A.

S.A. Administrateur, Président du Conseil d'administration et Directeur Général de la société FIDUCIAL REAL ESTATE S.A.

Représentant légal de la société FIDUCIAL REAL ESTATE S.A., Présidente de la société FIDUCIAL ASSET MANAGEMENT S.A.S.

Représentant permanent de la société FIDUCIAL REAL ESTATE S.A. au Conseil d'administration de la société FIDUCIAL

GERANCE S.A.

GERANCE S.A. Représentant permanent de la société FIDUCIAL S.C., Gérante de la société ORIAL S.C.

Représentant permanent de la société FIDUCIAL S.C., Gérante de la société ORIAL S.C., laquelle est Présidente de la société ATAR S.A.S.

Représentant permanent de la société FIDUCIAL S.C., Gérante de la société ORIAL S.C., laquelle est Présidente de la société ATAR S.A.S., laquelle est elle-même Présidente de la société LA VALLONGUE S.A.S.

elle-même Présidente de la société LA VALLONGUE S.A.S. Représentant permanent de la société FIDUCIAL S.C., Gérante de la société ORIAL S.C., laquelle est Présidente de la société ATAR S.A.S., laquelle est elle-même Présidente de la société LA GENESTIERE S.A.S.

elle-même Présidente de la société LA GENESTIERE S.A.S. Représentant permanent de la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE S.A.S. au Conseil d'administration de la société de droit belge

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS S.A.

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS S.A. Représentant permanent de la société IMMOCIAL S.A.S., Présidente de la société FIMOBAT S.A.S.

Administrateur de la société de droit belge LA DAME DE BRUXELLES S.A.

Représentant permanent de la société de droit luxembourgeois LA DAME DU LUXEMBOURG S.A., Président du conseil d'administration et Administrateur délégué des sociétés de droit belge LA DAME DE LIEGE S.A., LA DAME DU BRABANT S.A., LA DAME DE VERVIERS S.A. et LA DAME DE LA HULPE S.A.

Administrateur unique de la société de droit luxembourgeois LA DAME DU LUXEMBOURG S.A. 2 FIDUCIAL REAL ESTATE - Rapport sur le Gouvernement d'entreprise - Exercice social 2020/2021 Représentant permanent de la société de droit luxembourgeois LA DAME DU LUXEMBOURG S.A., Administrateur unique de la société de droit luxembourgeois LA DAME DU DUCHE S.A.

Représentant permanent de la société de droit luxembourgeois LA DAME DU LUXEMBOURG S.A., Administrateur unique de la société de droit luxembourgeois, LA DAME DU BOIS S.A.

Représentant permanent de la société FIDUCIAL FINANCIAL SERVICES S.A.S au Conseil d'administration de la société BANQUE

FIDUCIAL S.A. Biographie résumée Age : 76 ans Nationalité : française Première nomination : 06 juin 1994 Échéance du mandat : Assemblée Générale 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021. Mandat qui sera appelé à être renouvelé Bertrand COTE, Diplômé d'une Licence et d'un DES de Droit public et Sciences politiques, est entré en 1992 dans le groupe Fiducial dont il a été Directeur des relations bancaires. Il est Président du Conseil d'administration de FIDUCIAL REAL ESTATE depuis le 6 juin 1994. Auparavant, Bertrand COTE a fait carrière dans la banque au sein du Groupe Lyonnaise de Banque et fut DGA de la Banque Vizille dont il a été un des fondateurs. Il a également été administrateur d'APICIL Nombre d'actions détenues : 10 et de la SACVL. Taux de participation au Conseil d'administration 2020/2021 : 67% Taux de représentation au Conseil d'administration (procuration) 2020/2021 : 33% Jean-Pierre JARJAILLE Administrateur ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Administrateur de la société FIDUCIAL REAL ESTATE S.A. Président de la société IMMOCIAL S.A.S. Président de la société ESCURIAL S.A.S. Administrateur de la société BATICIAL S.A. Président et membre du Conseil de surveillance de la société FIDUCIAL SERVICES S.C.A. Représentant de la société ESCURIAL S.AS, Président de la société SOLABEL S.A.S Représentant légal de la société ESCURIAL S.A.S, Dirigeant de la société de droit hollandais SOLABEL B.V, Représentant de la société ESCURIAL S.AS, Président de la société DOMOCIAL S.A.S. Représentant de la société IMMOCIAL S.A.S, Président de la société PROMOCIAL S.A.S. Représentant de la société IMMOCIAL S.A.S, Président de la société EDIFIAL S.A.S. Représentant de la société ESCURIAL S.A.S., Président du Conseil d'administration et Administrateur Délégué de la société de droit belge LA DAME DE BRUXELLES S.A. Représentant permanent de la société ESCURIAL S.A.S. au conseil d'administration des sociétés de droit belge LA DAME DE LIEGE S.A., LA DAME DU BRABANT S.A., LA DAME DE VERVIERS S.A. et LA DAME DE LA HULPE S.A. Biographie résumée Age : 79 ans Nationalité : française Première nomination : 27 mars 1997 Échéance du mandat : Assemblée Générale 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021. Mandat qui sera appelé à être renouvelé Jean-Pierre JARJAILLE, Architecte, a exercé en tant que profession libérale jusqu'à son entrée en 1983 dans le groupe CASINO où il a pris la Direction des travaux des supermarchés et magasins de proximité. En 1989, il entre dans le groupe FIDUCIAL en tant que Directeur du Service Immobilier en contribuant à l'évolution du patrimoine immobilier du groupe. Depuis 2010, il participe à la sélection des produits immobiliers Nombre d'actions détenues : 10 pouvant entrer dans le patrimoine. Taux de participation au Conseil d'administration 2020/2021 : 100% Taux de représentation au Conseil d'administration (procuration) 2020/2021 : 0% 3 FIDUCIAL REAL ESTATE - Rapport sur le Gouvernement d'entreprise - Exercice social 2020/2021 Hubert JACOLIN Administrateur ∙ ∙ ∙ Administrateur de la société FIDUCIAL REAL ESTATE S.A. Membre du conseil de surveillance de la société FIDUCIAL SERVICES S.C.A. Administrateur de la société de droit belge LA DAME DE BRUXELLES S.A. Biographie résumée Age : 75 ans Nationalité : française Première nomination : 26 novembre 1998 Échéance du mandat : Assemblée Générale 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021 L'administrateur a émis le souhait de ne pas voir son mandat renouvelé. Nombre d'actions détenues : 100 Taux de participation au Conseil d'administration 2020/2021: 33% Taux de représentation au Conseil d'administration (procuration) 2020/2021 : 67 % Hubert JACOLIN, diplômé d''un DECS, est entré dans le groupe FIDUCIAL, alors SOFINAREX en 1978. Responsable de la gestion interne du groupe, il a eu en charge la comptabilité, le budget, la consolidation, les relations bancaires, l'immobilier et les audits de pré-acquisitions. De 1990 à 2010, il a assuré la Direction du Centre de Gestion Agréé du Groupe à LYON. A présent à la retraite, Hubert JACOLIN est très engagé auprès de jeunes entreprises et de jeunes entrepreneurs. Au sein d'associations apportant une aide aux jeunes entrepreneurs dont le Réseau Entreprendre et Rhône Développement Initiative, il apporte son expérience respectivement en tant que parrain, accompagnateur de projets, administrateur et membre des Comités d'Engagement et de sélection. Son dernier engagement, Conciliateur de Justice, a été confirmé par le Tribunal d'Instance de LYON Michèle SEPHONS, Représentant permanent de FIDUCIAL FINANCIAL SERVICES Administrateur Représentant permanent de la société FIDUCIAL FINANCIAL SERVICES S.A.S., Administrateur de la société FIDUCIAL REAL ESTATE S.A.

Administrateur de la société FIDUCIAL GERANCE S.A. Biographie résumée Age : 69 ans Nationalité : française Première nomination : 29 août 1991 Échéance du mandat : Assemblée Générale 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021- Mandat qui sera appelé à être renouvelé Nombre d'actions détenues : 2 361 075 [détention par l'administrateur, personne morale, représenté] Taux de participation au Conseil d'administration 2020/2021 : 100% Taux de représentation au Conseil d'administration (procuration) 2020/2021 : 0% Michèle SEPHONS, diplômée d'une Maîtrise de Sciences Economiques et d'un D.E.S.S. de Marketing Financier, est entrée dans le groupe FIDUCIAL en 1997 en tant que Directeur du Département Placements Immobiliers. Elle a été nommée la même année Président Directeur Général de la filiale FIDUCIAL Gérance, spécialisée dans la gestion de SCPI, où elle a notamment développé la SCPI murs de magasins BUROBOUTIC. En 2013, elle est devenue membre du Directoire et Directeur Général de la société FIDUCIAL Gérance après le rachat par FIDUCIAL de la société UFFI REAM. Depuis son départ à la retraite en 2015, elle a conservé un mandat d'administrateur au sein du Conseil d'administration de FIDUCIAL Gérance. 4 FIDUCIAL REAL ESTATE - Rapport sur le Gouvernement d'entreprise - Exercice social 2020/2021 Élisabeth LATOUCHE, Représentant permanent de FIDUCIAL Administrateur ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Représentant permanent de la société FIDUCIAL S.C., Administrateur de la société FIDUCIAL REAL ESTATE S.A. Administrateur, Président du Conseil d'administration et Directeur général de la société BATICIAL SA.. Administrateur de la société FIDEXPERTISE S.A Représentant permanent de la société FIDUCIAL S.C, administrateur de la société FIDAUDIT S.A Administrateur de la société de droit belge FIDEXPERTISE S.A Administrateur - Président de la société suisse FIDUCIAL S.A Administrateur de la société suisse LA DAME DE LA RIVE S.A Administrateur de la société luxembourgeoise ATAR HOLDING S.A Administrateur de la société luxembourgeoise FIDUCIAL HOLDING S.A Administrateur de la société luxembourgeoise FIDUCIAL FINANCIÈRE DE LUXEMBOURG S.A Représentant permanent de la société FIDUCIAL STAFFING S.A.S, Gérante de la société FIDUCIAL SERVICES S.C.A Co-Gérant de la société LE ROUCAS D'EYGALIERES S.C.E.A Co-Gérant de la société CHÂTEAU DE LA GENESTIERE S.C.E.A Co-Gérant de la société LA GENESTIERE - CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE S.C.E.A Co-Gérant de la société DOMAINE DES TERRES BLANCHES S.C.E.A Co-Gérant de la société LES VIGNES DE KERDONIS S.C.E.A Biographie résumée Age : 49 ans Nationalité : française Première nomination : 31 mars 2021 Échéance du mandat : Assemblée Générale 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023 Nombre d'actions détenues : 10 [détention par l'administrateur, personne morale, représenté] Taux de participation au Conseil d'administration 2020/2021 : 100 % Taux de représentation au Conseil d'administration (procuration) 2020/2021 : 0 % Élisabeth LATOUCHE, diplômée d'un BTS COMPTABILITÉ, est entrée au sein du Groupe FIDUCIAL en novembre 1999, en qualité d'assistante comptable. À compter du 26 mars 2008, elle exerce des fonctions de dirigeante au sein des différentes sociétés du Groupe, en particulier au sein de la branche Agricole. Elle apporte notamment FIDUCIAL REAL ESTATE ses compétences en matière de gestions immobilières. Diversité de la composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration intègre un objectif de diversification de sa composition en termes de représentation des femmes et des hommes, d'expériences et d'expertises dans les différents domaines requis.

Le Conseil d'administration veille à ce que chaque changement dans sa composition soit conforme à cet objectif afin de pouvoir accomplir ses missions dans les meilleures conditions.

Le Conseil d'administration intègre un objectif de diversification de sa composition en termes de représentation des femmes et des hommes, d'expériences et d'expertises dans les différents domaines requis. Le Conseil d'administration veille à ce que chaque changement dans sa composition soit conforme à cet objectif afin de pouvoir accomplir ses missions dans les meilleures conditions. ce jour, les administrateurs : représentent 40 % de femmes, sont pour 20 % des administrateurs indépendants, possèdent des compétences diverses et complémentaires, notamment dans les domaines de l'immobilier, de la finance, de la comptabilité, du management, du droit et de la gestion des risques.

Administrateurs indépendants

Le Conseil d'administration examine périodiquement la situation de chacun de ses membres au regard des critères d'indépendance énoncés dans le Code Middlenext, à savoir :

Le Conseil d'administration examine périodiquement la situation de chacun de ses membres au regard des critères d'indépendance énoncés dans le Code Middlenext, à savoir : ne pas avoir été, au cours de cinq (5) dernières années et ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de la Société ou d'une société du Groupe,

