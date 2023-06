FIDUCIAL Real Estate est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise. Le CA par activité se répartit comme suit : - location immobilière (78,4%) : location d'immeubles de bureaux (91,9 % du CA ; 278 489 m2), de locaux d'activités et de logements (8,1% ; 63 873 m2) ; - prestations de services immobiliers (21,6%) : prestations de gestion locative, de transactions, de gestion technique, etc. 96,8% du CA est réalisé en Europe.

Secteur Développement et opérations immobilières