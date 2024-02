Fiducian Group Limited est une société financière diversifiée basée en Australie. La société propose des services de gestion de fonds, de planification financière, d'administration de plateformes, de logiciels de planification financière et de développement de systèmes d'administration. Ses secteurs d'activité sont la gestion de fonds, la planification financière, l'administration de plateformes et les services généraux. Dans le secteur de la gestion de fonds, la société agit en tant qu'entité responsable des plans d'investissement gérés et des comptes gérés séparément par l'intermédiaire de sa filiale, Fiducian Investment Management Services Limited. Le secteur de la planification financière fournit des services de planification financière spécialisés par l'intermédiaire de sa filiale Fiducian Financial Services Pty Ltd. Dans le secteur de l'administration de plateformes, la société agit en tant qu'entité de retraite enregistrable (RSE) d'un fonds de retraite à offre publique, qui est proposé sur sa plateforme par l'intermédiaire de sa filiale, Fiducian Portfolio Services Ltd. Elle opère principalement en Australie et en Inde.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds