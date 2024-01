Fidus Investment Corporation est une société de développement commercial non diversifiée, à capital fixe et à gestion externe. La société fournit des solutions personnalisées de financement par emprunt et par actions aux entreprises du marché intermédiaire inférieur. L'objectif d'investissement de la société est de fournir des rendements attractifs ajustés au risque en générant à la fois des revenus à partir de ses investissements en dette et une appréciation du capital à partir de ses investissements en actions. Les titres de participation de la société consistent généralement en un investissement minoritaire direct dans des actions ordinaires ou privilégiées ou dans des parts sociales d'une société de portefeuille, ou bien la société peut recevoir des bons de souscription pour acheter une participation minoritaire dans une société de portefeuille dans le cadre d'un investissement par emprunt. La société investit principalement dans des prêts garantis de premier rang unitranche ou de premier rang. Les activités d'investissement de la Société sont gérées par Fidus Investment Advisors, LLC, son conseiller en investissement.