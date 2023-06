Warburg Research relève l'objectif de Fielmann à 48 euros - 'Conserver'.

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - Le cabinet d'analyse Warburg Research a relevé l'objectif de cours de Fielmann de 44 à 48 euros et maintenu sa recommandation à 'conserver'. Les acquisitions et la gestion des coûts devraient renforcer la croissance à moyen terme et le potentiel de marge de la chaîne d'optique, écrit l'analyste Thilo Kleibauer dans une étude publiée mardi./bek/la

Publication de l'étude originale : 20.06.2023 / 14:00 / CEST

Première diffusion de l'étude originale : 20.06.2023 / heure non indiquée dans l'étude / CEST

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------