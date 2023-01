Les lunettes allemandes sont demandées : l'industrie optique augmente ses exportations

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Grâce à la demande croissante de lunettes, lentilles de contact et jumelles allemandes à l'étranger, les fabricants ont tout de même enregistré une légère hausse de leur chiffre d'affaires l'an dernier. L'association Spectaris a annoncé jeudi que les exportations ont augmenté de 5% pour atteindre 2,45 milliards d'euros. Dans l'UE, en Amérique du Nord et en Asie, les affaires ont été nettement meilleures que l'année précédente. En revanche, les ventes intérieures ont stagné au niveau de l'année précédente, à 2,42 milliards d'euros.

En raison de l'augmentation du coût de la vie et de la baisse de la consommation, le chiffre d'affaires de 4,87 milliards d'euros est "légèrement inférieur aux attentes", a indiqué l'association professionnelle avant le salon phare Opti qui débute vendredi à Munich. La présidente Mirjam Rösch s'est toutefois montrée optimiste : le freinage des coûts par le gouvernement fédéral, les premiers signes d'un ralentissement de l'inflation et une amélioration du climat de consommation sont des signaux positifs pour 2023.

À moyen et long terme, tous les signes sont de toute façon en faveur de la croissance. Les mauvaises nouvelles pour la société peuvent être en partie de bonnes nouvelles pour le secteur : le vieillissement de la société, par exemple, lui est favorable. "De plus en plus d'enfants et d'adolescents deviennent myopes" et il faut s'attendre à ce que "les défauts de vision se remarquent plus tôt et continuent d'augmenter en raison de l'augmentation du travail à domicile et de l'utilisation intensive des petits écrans sur les téléphones mobiles", a déclaré Rösch.

En Allemagne, plus de 42 millions de personnes portent des lunettes et plus de 3 millions des lentilles de contact. L'association professionnelle Spectaris Consumer Optics regroupe près de 100 fabricants et grossistes de produits distribués ou utilisés par les opticiens et les ophtalmologistes. Elle emploie 20 600 personnes /rol/DP/stk.