Fielmann Group AG, anciennement connu sous le nom de Fielmann AG, est un fabricant allemand de lunettes, de lentilles de contact et de produits connexes. La gamme de produits optiques de la société comprend des montures, des verres, des lunettes de soleil, des lentilles de contact, des lunettes de sécurité, des articles connexes, des accessoires et toutes sortes de marchandises, y compris des lunettes optiques bifocales et varifocales. La société opère par l'intermédiaire de nombreuses filiales et de détaillants situés en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Pologne, entre autres. La production est assurée par Rathenower Optik GmbH. L'entreprise est une filiale de Korva SE, qui fait partie de Inter-Optik GmbH & Co KG.

