Fiera Milano a acheté 45.000 actions ordinaires propres

Données financières EUR USD CA 2022 208 M 222 M - Résultat net 2022 -5,00 M -5,34 M - Dette nette 2022 365 M 390 M - PER 2022 -41,7x Rendement 2022 - Capitalisation 208 M 223 M - VE / CA 2022 2,76x VE / CA 2023 2,01x Nbr Employés 664 Flottant 29,3% Graphique FIERA MILANO SPA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FIERA MILANO SPA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Clôture 2,92 € Objectif de cours Moyen 3,80 € Ecart / Objectif Moyen 30,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Luca Palermo CEO, Director & General Manager Carlo Bonomi Chairman Sebastiano Carbone Director-Administrative, Financial & Tax Alberto Baldan Independent Non-Executive Director Stefania Chiaruttini Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) FIERA MILANO SPA 0.69% 223 FISERV, INC. 14.15% 73 263 CINTAS CORPORATION -1.67% 45 130 BLOCK, INC. 19.38% 45 128 UNITED RENTALS 29.78% 31 992 GLOBAL PAYMENTS INC. 17.11% 30 607