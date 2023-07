Fiera Milano SpA est une société de portefeuille basée en Italie et active dans le secteur des salons professionnels et des conférences. Ses activités commerciales sont divisées en cinq segments. Le segment Expositions italiennes couvre l'organisation et l'accueil d'expositions, comme l'utilisation, la promotion et la proposition d'espaces d'exposition meublés. Le segment Expositions étrangères comprend les activités liées aux expositions et les services finaux pour les exposants. Le segment Services de montage de stands englobe les activités de Nolostand SpA : services de montage de stands, services techniques et tous les services liés aux sites d'exposition pour les salons et les congrès. Le segment Médias couvre la production de contenus et la fourniture de services de publication en ligne et hors ligne, ainsi que l'organisation d'événements et de congrès. Il comprend également l'édition et les services numériques, les événements et la formation. Le segment Congrès couvre la gestion de conférences et d'événements.