Fiera Milano dans le rouge à la fin de 2022, mais les revenus augmentent et les événements reprennent

(Alliance News) - Fiera milano Spa a déclaré mercredi avoir clôturé l'année 2022 avec une perte de 5,8 millions d'euros, contre un bénéfice de 44,1 millions d'euros l'année précédente, qui a bénéficié de l'impact positif des activités non récurrentes de 77,5 millions d'euros.

En 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 220,3 millions d'euros, soit une augmentation de 98,0 millions d'euros par rapport à 2021. Cette variation positive est principalement liée à la performance des événements annuels et pluriannuels, dont Gastech, un événement international dédié à l'industrie de l'énergie qui s'est déroulé à Milan pour la première fois.

En ce qui concerne les congrès, la société signale la présence de congrès internationaux tels que le World of Coffee, l'ESA - European Congress of Anaesthesia, l'ECE - European Congress of Endocrinology et l'EAS - European Congress on Atherosclerosis, l'EADV - European Academy of Dermatology and Venereology et l'ESCRS - European Society of Refractive and Cataract Surgery.

L'EBITDA consolidé s'élève à 58,4 millions d'euros. En 2022, l'Ebitda reflète la tendance à l'amélioration de la croissance du chiffre d'affaires. Le chiffre de 2021 a été impacté par la présence d'éléments non récurrents tels que des subventions publiques de 61,5 millions d'euros reçues pour compenser les pertes subies au cours des années 2020 et 2021 en raison de l'urgence épidémiologique Covid-19, la réduction temporaire du bail avec la Fondazione Fiera Milano, la présence au premier semestre 2021 du bénéfice de l'activation du Fonds complémentaire salarial ainsi que des provisions pour risques plus faibles.

L'EBIT pour 2022 s'est élevé à 9,2 millions d'euros, contre 28,5 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une baisse de 19,3 millions d'euros. Cette variation négative a été impactée par l'évolution de l'Ebitda et la hausse des amortissements correspondant à la mise en production des nouveaux systèmes numériques mis en place à partir de la fin de l'exercice 2021.

La dette financière nette au 31 décembre 2022, hors passif lié au contrat de location IFRS 164, affiche une disponibilité financière nette de 29,8 millions d'euros, contre 47,3 millions d'euros au 31 décembre 2021. La diminution de 17,6 millions d'euros est due à l'effet combiné d'une génération de trésorerie opérationnelle équilibrée plus les effets extraordinaires de la transaction avec Ge.Fi. et les investissements dans les systèmes numériques encourus au cours de l'année.

"Les perspectives commerciales pour l'année 2023 seront fortement influencées par la dynamique socio-économique qui a caractérisé l'année 2022. Le conflit en Ukraine a influencé les expositions organisées à Milan au cours de 2022 avec l'absence presque totale d'acheteurs et d'exposants russes, une absence qui n'a été que partiellement compensée par l'arrivée d'acheteurs et d'exposants d'autres régions d'Asie et du Moyen-Orient. Pour cette raison, le groupe estime qu'il est probable, compte tenu de la prolongation du conflit, qu'une partie de l'exercice 2023 verra également une quasi-absence d'exposants de ces pays', a commenté la société.

L'action Fiera Milano est en baisse de 3,5 % à 2,90 euros par action.

