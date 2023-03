Fiera Milano s'associe à Fiere di Parma et entame un partenariat

(Alliance News) - Fiera Milano Spa a annoncé jeudi qu'elle a approuvé la finalisation de la transaction stratégique avec Fiere di Parma Spa concernant un partenariat visant à créer une plate-forme d'exposition européenne commune dans le secteur agroalimentaire.

L'opération sera réalisée par la souscription d'une augmentation de capital par Fiere di Parma réservée à Fiera Milano, qui sera libérée par l'apport de l'unité d'affaires de Fiera Milano liée à l'exposition "Tuttofood", un événement d'exposition de premier plan dans le secteur agroalimentaire organisé à Milan dans le district de Rho, pour une contre-valeur d'environ 16,5 millions d'euros. Les parties ont défini qu'à l'issue de la transaction, Fiera Milano détiendra initialement une participation de 18,5 % dans le capital social de Fiere di Parma.

En outre, les deux entreprises ont l'intention de créer une nouvelle plateforme d'exposition multipolaire composée de "Tuttofood powered by Cibus" à Milan, qui se positionnera comme un événement international qui, en plus de soutenir la chaîne d'approvisionnement nationale, sera le point de référence pour un public d'exposition de tous les principaux pays du secteur de la production agroalimentaire, rivalisant ainsi avec ses homologues européens, et de "Cibus" à Parme, un événement emblématique pour les produits alimentaires italiens d'excellence et leurs territoires.

La transaction prévoit également que Fiera Milano participera à la gouvernance de Fiere di Parma en soutenant les actionnaires privés, à savoir Crédit Agricole Italia Spa et Unione Parmense degli Industriali, et les actionnaires publics, à savoir la municipalité et la province de Parme, la chambre de commerce de Parme et la région d'Émilie-Romagne, afin d'améliorer l'exécution du plan d'affaires de l'événement.

Le PDG et directeur général de Fiera Milano, Luca Palermo, a déclaré : "Notre vision est ambitieuse : créer un système de foires italiennes, coordonnées entre elles, qui maintiennent l'accent sur le territoire mais deviennent plus fortes et plus attrayantes pour les opérateurs étrangers. Le moment est venu de faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement industrielles trouvent leur place en Italie et qu'elles soient de moins en moins incitées à se tourner vers des foires étrangères. C'est dans cette vision que s'inscrit le partenariat avec la Fiere di Parma, qui vise à renforcer notre positionnement international commun dans une chaîne d'approvisionnement stratégique telle que l'industrie agroalimentaire, en créant un salon capable de rivaliser avec les principaux salons européens et en se fixant pour objectif d'attirer un nombre croissant d'exposants et de visiteurs internationaux à 'Tuttofood powered by Cibus'.

"Bien que la création d'un champion national dans le secteur des foires agroalimentaires soit l'objectif principal du projet, la possibilité de synergies supplémentaires grâce à l'intégration et à la coordination conjointe des portefeuilles d'événements non alimentaires de Fiera Milano et de Fiere di Parma n'est pas exclue, poursuivant ainsi notre ambition de travailler comme un système dans le but de faire connaître le Made in Italy au monde entier.

Les actions de Fiera Milano sont en baisse de 0,5 %, à 3,00 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

