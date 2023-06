Le directeur financier de Fiera Milano change ; le rôle de directeur général adjoint est créé

(Alliance News) - Fiera Milano Spa a annoncé mardi qu'Andrea Maldi avait démissionné de son poste de directeur financier et de responsable de la préparation des documents comptables de la société.

M. Maldi, qui a résilié son contrat avec l'entreprise de manière consensuelle, doit recevoir 400 000 euros d'indemnités de départ, plus 50 000 euros liés au plan MBO 2023. Il est également bénéficiaire de 38 750 actions de Fiera Milano dans le cadre du plan d'actions de performance 2021-2022.

Massimo De Tullio, déjà Group Planning & Control Director de Fiera Milano depuis 2018, le remplacera dans les deux fonctions.

En outre, le conseil d'administration a décidé de réviser le modèle organisationnel du top management, dans le but d'accélérer davantage l'exécution des objectifs de croissance de l'entreprise, en établissant le rôle de directeur général adjoint assumé par Roberto Foresti, qui rendra compte directement à Francesco Conci, PDG et directeur général de l'entreprise, et sera appelé "à coordonner et à optimiser les activités opérationnelles des divisions commerciales", comme l'a expliqué l'entreprise.

Roberto Foresti a une expérience professionnelle consolidée au sein de Fiera Milano, depuis 2022 il a occupé le poste de directeur du marketing stratégique, de 2008 à 2015 il a dirigé le développement commercial et international du groupe en tant que directeur commercial et des affaires internationales, et enfin il a occupé le poste de directeur des ventes de 2003 à 2007.

Foresti et De Tullio ne détiennent pas d'actions de la société.

"Les deux nouvelles nominations font partie du processus de réorganisation entrepris par la société dans le but de rationaliser la structure afin de simplifier et de concentrer l'activité. L'objectif de la nouvelle direction sera d'accélérer le processus de croissance du secteur des expositions et des congrès, en maximisant le potentiel de toutes les lignes d'affaires et en renforçant la vocation internationale de Fiera Milano", a déclaré la société.

Les actions de Fiera Milano ont clôturé en baisse de 1,2 % à 2,44 euros par action.

