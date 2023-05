Fifth Third Bancorp a fait une offre pour First Republic avant sa vente à JPMorgan -sources

PNC Financial Services Group et Citizens Financial Group Inc étaient les autres soumissionnaires finaux pour First Republic, a précédemment rapporté Reuters.

Plus tôt dans la journée de lundi, JPMorgan est sorti vainqueur de la vente aux enchères de First Republic Bank, dans le cadre d'une transaction qui faisait suite à la reprise du créancier en difficulté par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Les termes de l'offre de Fifth Third n'ont pas pu être connus. Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle. Fifth Third et la FDIC n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.