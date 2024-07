Fifth Third Bancorp a annoncé que l'équipe de l'Alabama comprend : Joshua Petty, vice-président senior, directeur de la ligne commerciale : Avec plus de 20 ans d'expérience à BB&T, maintenant Truist, Petty a dirigé des équipes de banque de détail, commerciale et de marché intermédiaire s'étendant de la Virginie, Washington DC et finalement l'Alabama. Il rejoint Fifth Third et identifiera, sollicitera, développera, gérera, servira et développera les relations commerciales et du marché intermédiaire de la banque en Alabama. Burton McDonald, vice-président senior, directeur de la ligne commerciale : Avec près de 40 ans d'expérience dans les services financiers, travaillant dans divers rôles avec BB&T, maintenant Truist, Regions et SouthTrust, y compris le président régional de la région Alabama/Florida Panhandle pour Truist, McDonald rejoint Fifth Third et est responsable de la croissance de la ligne commerciale d'affaires.

Scott Goedecke, vice-président senior, directeur des relations commerciales - marché intermédiaire : Avec près de 10 ans d'expérience combinée dans la direction de la stratégie commerciale et du marché intermédiaire à BB&T (maintenant Truist) et en travaillant pour une société du marché intermédiaire, Goedecke rejoint Fifth Third et est responsable de l'identification, de la sollicitation, du développement, de la gestion, du service et de l'expansion des relations commerciales et du marché intermédiaire en Alabama.