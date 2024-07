Fifth Third Bancorp a annoncé l'ouverture d'un bureau de services bancaires commerciaux à Birmingham. Ce bureau est une expansion des opérations de Fifth Third en Géorgie. Le nouveau bureau dispose actuellement de capacités commerciales et de gestion de trésorerie et s'agrandira pour inclure un bureau de Fifth Third Private Bank.

L'expansion stratégique de Fifth Third dans le Sud-Est, qui en est à sa septième année, se concentrait à l'origine sur le Tennessee, la Géorgie, les Carolines et la Floride, et inclut maintenant l'Alabama. Dans l'ensemble de son empreinte dans le Sud-Est, Fifth Third répond aux besoins des clients et des communautés locales en ajoutant des centres financiers et en offrant des services bancaires aux clients commerciaux, aux clients de gestion de trésorerie et aux clients de gestion de patrimoine et d'actifs.