Fifth Third Bancorp est un groupe bancaire organisé autour de 3 pôles d'activités : - banque de détail (55,5% du Produit Net Bancaire) : vente de produits et de services bancaires aux particuliers et aux petites entreprises ; - banque commerciale (40,7%) : vente de produits et de services bancaires et financiers à destination des moyennes et grandes entreprises, des institutions gouvernementales et des professionnels ; - prestations de services d'investissement (3,8%) : prestations de conseil en placements, gestion d'actifs, prestations de courtage, etc. A fin 2023, le groupe gère 168,9 MdsUSD d'encours de dépôts et 114,9 MdsUSD d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 088 centres bancaires implantés aux Etats-Unis.

Secteur Banques