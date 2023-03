Les actions de la First Republic Bank cotée à Francfort augmentent après le sauvetage

Les craintes d'un effondrement imminent de la banque basée à San Francisco ont conduit à un accord mis en place par les principaux représentants du pouvoir, notamment la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et le PDG de JPMorgan Chase Jamie Dimon.

Cependant, alors que les actions de First Republic ont clôturé en hausse de 10 % à l'annonce du sauvetage, elles ont chuté de 17 % dans les échanges après le marché, après que la banque a déclaré qu'elle suspendrait son dividende et qu'elle a révélé sa position de trésorerie et le montant des liquidités d'urgence dont elle avait besoin.

Les actions cotées à Francfort d'autres banques américaines, dont Zions Bancorp et Fifth Third, ont augmenté d'environ 3 %.

First Republic a été prise au piège d'une crise bancaire de plus en plus grave, déclenchée par l'effondrement de deux autres créanciers américains de taille moyenne au cours de la semaine écoulée.

Le plan de sauvetage est intervenu moins d'un jour après que la banque suisse Credit Suisse a obtenu un prêt d'urgence de la banque centrale d'un montant maximal de 54 milliards de dollars pour renforcer ses liquidités.