Les actions des banques régionales américaines pansent leurs plaies après la déroute de SVB

L'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank a provoqué une onde de choc sur les marchés mondiaux, en particulier sur les actions du secteur bancaire, malgré les assurances données par le président américain Joe Biden et d'autres responsables politiques.

First Republic Bank a augmenté de 21 % pour atteindre 37,50 dollars, un jour après avoir atteint un niveau record de 17,53 dollars. L'agence de notation Moody's a déclaré qu'elle examinait la possibilité d'abaisser la note de la banque régionale américaine.

Western Alliance Bancorp, Citizens Financial Group, KeyCorp, Comerica Inc, Fifth Third Bancorp, Truist Financial Corp et Zions Bancorp ont fait un bond de 10 à 30 %.

Le sous-indice S&P 1500 des banques régionales a chuté de 20 % au cours des trois dernières séances.

Certains dirigeants et conseillers du secteur estiment que les petits créanciers pourraient être contraints de chercher des sauveurs si la déroute de leurs actions ne se calme pas.

"Afin de minimiser le risque de fuite des dépôts, de nombreuses petites banques pourraient être contraintes d'augmenter encore les taux de dépôt (et) ce n'est pas bon pour la rentabilité d'une banque", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements d'UBS Global Wealth Management, dans une note.

"Bien que les banques ayant des ratios de capital plus élevés, des pools de titres plus petits par rapport au total des actifs, des marques fortes et des sources de financement diversifiées devraient être mieux à même de résister à la dynamique actuelle du marché."

Une vague de clients ont demandé à transférer leurs comptes vers de grandes banques américaines telles que JPMorgan Chase & Co et Citigroup Inc à partir de plus petits créanciers après l'effondrement de la Silicon Valley Bank, a rapporté le Financial Times.