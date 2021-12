Figeac Aéro : Oddo reste neutre après les semestriels

Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 6,4 euros sur Figeac Aéro, expliquant attendre l'issue des négociations avec les différents créanciers (début 2022) mais juger que 'la probabilité d'un accord favorable à Figeac s'accroit avec le soutien d'ACE'.



'Figeac dispose désormais d'une structure de coûts particulièrement compétitive, d'une exposition importante dans les pays 'best costs' et d'un parc industriel permettant de limiter les Capex au moins jusqu'en 2025-26', souligne-t-il après la publication des semestriels.



Oddo note aussi que sur une année calendaire 2023, le titre de l'équipementier aéronautique se traite sur des multiples plus attractifs avec un multiple de VE/CA de 1,2 fois et de VE/EBITDA de 8,1 fois, contre respectivement 1,2 et 8,6 fois pour les pairs civils Monde.



