FIGEAC AERO: APERCU DE L'ACCORD DE RESTRUCTURATION

Restructuration financière

Avril 2022

Avertissement

Avant de lire le présent support d'information (la « Présentation »), vous reconnaissez être parfaitement informé des observations et limitations ci-dessous :

Ce document a été préparé par Figeac Aéro (la « Société ») exclusivement à titre d'information.

Les informations et avis contenus dans ce document sont susceptibles de faire l'objet de mise à jour, complément, révision, vérification et modification et ces informations peuvent être modifiées de manière substantielle. La Société n'est soumise à aucune obligation d'actualiser les informations contenues dans ce document et tout avis exprimé dans ce document peut faire l'objet de modification sans notification préalable.

Les informations contenues dans ce document n'ont pas été soumises à une vérification indépendante. Aucune déclaration, garantie ou engagement, exprès ou implicite, n'est fait et ne pourra servir de fondement à une réclamation quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou le caractère adéquat des informations et avis contenus dans le présent document. La Société, ses conseils ou ses représentants n'acceptent aucune responsabilité au titre de l'utilisation du présent document ou de son contenu, ou liée de quelque façon que ce soit à ce document.

Ce document contient des informations relatives aux marchés de la Société ainsi qu'à ses positions concurrentielles, notamment la taille de ses marchés. Ces informations sont tirées de diverses sources ou des propres estimations de la Société. Certaines informations contenues dans ce document comportent des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la Société. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de la Société et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables.

Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. La Société attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun casune garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel la Société opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de la Société, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la Société. La Société ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou encore de rendre publique toute correction à une quelconque information prospective de manière à refléter un évènement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à la date du présent document.

Cette présentation ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les actions, ou tout autre valeur mobilière, de la Société ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. La Société n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre de ses valeurs mobilières en France ou dans un autre pays.

Un début d'exercice prometteur

S1 2020/21

CA 94,4 M€ (-54,2%)

EBITDA courant -6,7 M€

Free Cash Flow -35,4 M€

Dette fi. nette 343,7 M€**

FIGEAC AÉRO bénéficie :

S2 2020/21

CA 110,2 M€ (+16,8% )

EBITDA courant +8,7 M€

Free cash Flow -8,3 M€

Dette fi. nette +4,0 M€**

S1 2021/22

CA 119,9 M€ (+27%)

EBITDA courant +11,7 M€

Free cash Flow -1,6 M€*

Dette fi. nette stabilisée à 337,2 M€**

 des actions de rationalisation et d'adaptation mises en œuvre suite à la pandémie

 de la reprise du secteur aéronautique

 de positions fortes sur les programmes série d'avions commerciaux (A320, A350, LEAP 1A/1B et B787)

*FCF incluant décaissements liés au PSE (3 M€)

** Hors dette ne portant pas intérêts

Un plan structuré autour de 3 piliers

Consolidation des fonds propres de FIGEAC AÉRO via un renforcement de l'investissement de Tikehau Ace Capital

Accord avec les partenaires bancaires sur un rééchelonnement des financements existants et nouvelles ressources

Aménagement des termes des ORNANEs 2022

Un plan qui :  témoigne de l'engagement des partenaires financiers aux côtés de la société dans la durée  permet à FIGEAC AÉRO de se concentrer sur ses enjeux industriels et de poursuivre avec ambition son développement créateur de valeur

TIKEHAU ACE CAPITAL