LCM a réitéré sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 6 euros sur le titre Figeac Aéro, dans le sillage du rapide point réalisé d’étape hier soir par l’équipementier aéronautique. En termes de perspectives, le bureau d’études continue de penser que le point bas de la crise à été dépassé, mais que la reprise s’effectue de façon chaotique. Il se confirme que le retour à un taux d’utilisation des capacités de production aux alentours de 60% ne sera pas atteint avant le premier semestre du prochain exercice.



Le broker a donc abaissé ses prévisions sur l'exercice en cours (avec cependant un Ebitda espéré toujours à l'équilibre en annuel) et s'est calé sur un scénario de " recovery " plus conservateur sur le moyen terme.



In fine, LCM souligne néanmoins que la grande réactivité dont fait preuve le groupe pour s'adapter à la crise, son fort dynamisme commercial mais aussi sa dimension systémique au sein du secteur, l'incite à demeurer confiant sur le titre dans une perspective à moyen et long terme.