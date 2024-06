Figeac Aero : A suivre aujourd'hui

Figeac Aéro annonce la signature de deux nouveaux contrats portant sur des pièces de monocouloirs civils, pour une valeur totale avoisinant 90 millions d'euros. Portant sur de nombreuses références tant en titane qu'en aluminium pour les programmes monocouloirs récents de l'Airbus A220 et du Boeing 737 MAX, ces deux contrats mobilisent l'ensemble des métiers du groupe et impliquent plusieurs de ses sites majeurs en France et à l'étranger. La durée des deux contrats s'étend jusqu'en 2032 et les ramp-up de production sont respectivement programmés sur le deuxième semestre 2024 et en 2026.



À l'horizon 2028, les deux accords devraient générer un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 6 millions d'euros, ce qui constitue une avancée majeure sur la trajectoire de croissance définie avec le plan Pilot 28.



En tenant compte des derniers contrats remportés dans le segment de l'aéronautique civile, le groupe a ainsi d'ores et déjà sécurisé près de 15% de son objectif de chiffre d'affaires annuel de 80 à 100 millions d'euros provenant de nouvelles affaires à l'horizon 2028.