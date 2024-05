Figeac Aero : Eiffage, emeis, Euronext... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

Le 15 mai 2024 à 08:54

Abeo

Sur l'ensemble de l'exercice 2023/24, le chiffre d'affaires d'Abeo s'élève à 248,4 millions d'euros en progression organique de 4,5% (+4% en données publiées) par rapport à l'exercice 2022/23. Cette performance est tirée par la croissance de la division sport (+9,2% en données organique) et par la résilience des deux autres divisions ( sportainment & escalade et vestiaires) qui sont restées très proches du niveau d'activité de l'exercice précédent.



CGG

Au premier trimestre 2024, l'Ebitdas des activités de CGG est de 105 millions de dollars, soit une augmentation de 59% sur un an, avec une marge de 38%. Le résultat opérationnel des activités est de 28 millions de dollars. Le groupe a réduit ses pertes nettes sur cette période : 3 millions de dollars contre une perte de 16 millions de dollars au premier trimestre 2023. Le chiffre d'affaires des activités du groupe est de 273 millions de dollars, en hausse de 30% d'une année sur l'autre.



Delta Plus

Les ventes de Delta Plus, entreprise présente sur le marché des équipements de protection individuelle (E.P.I.) ont diminué de 10,7% (-11,4 millions d'euros) au premier trimestre 2024 et atteignent 95,9 millions d'euros. En ajustant le chiffre d'affaires de 2023 pour tenir compte d'une réduction de -2,3 millions d'Euros liée à des activités en Argentine, détaillée plus loin, la baisse des ventes se limite à 8,7%, soit -9,1 millions d'euros pour la même période.



Eiffage

Eiffage a généré au premier trimestre 2024 un chiffre d'affaires consolidé de près de 5,2 milliards d'euros, en hausse de 4,9 % par rapport au premier trimestre 2023. Dans les Travaux, l'activité progresse de 4,8% et s'établit à 4,3 milliards d'euros. Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 27,8 milliards d'euros au 31 mars 2024, en hausse de 40% sur un an (+7% sur 3 mois) et représente 18,1 mois d'activité des branches Travaux.



emeis

emeis annonce une progression de son chiffre d'affaires trimestriel de 11,3% par rapport au 1er trimestre 2023, dont 9,6% en organique. L'ex-Orpea affiche une croissance solide de 6,3% en France et un fort dynamisme à l'international : +15,5%. Le groupe invoque l'augmentation du taux d'occupation moyen de 2,1 points, ainsi que les revalorisations tarifaires soutenu et l'impact positif de la contribution des ouvertures d'établissements réalisées. Le taux d'occupation moyen progresse de 2,1 points sur la période à 85,1%.



Euronext

Euronext a dévoilé des résultats en nette progression au premier trimestre. Sur cette période, la Bourse paneuropéenne a enregistré un bond de 44,8% de son résultat net à 139,7 millions d'euros. Son Ebitda ajusté a augmenté de 15% à 251,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 62,5%, en hausse de 3,8 points en données publiées et en comparable. Le consensus s'élevait à 234,9 millions d'euros. Les coûts ajustés ont atteint 150,7 millions d'euros, en repli de 1,6% en données comparables. Le chiffre d'affaires consolidé d'Euronext a augmenté de 8% à 401,90 millions d'euros.



Eutelsat

Au troisième trimestre, clos fin mars, de son exercice 2023/2024, Eutelsat a enregistré un chiffre d'affaires des activités opérationnelles de 300,3 millions d'euros, en progression de 8,5% en données comparables. L'opérateur de satellites a enregistré une croissance à deux chiffres de la Connectivité : Services aux gouvernements : +22,1% ; Connectivité Mobile : +48% ; Connectivité Fixe : +24,2%. En revanche, le chiffre d'affaires de la Vidéo est ressorti en baisse de 4,9% sur un an.



Figeac Aéro

Sur l'ensemble de l'exercice 2023/2024 (du 1er avril 2023 au 31 mars 2024), le chiffre d'affaires consolidé de Figeac Aéro ressort à 397,2 millions d'euros, en progression organique de 19,3% (+16,3% en données publiées) par rapport à l'exercice précédent. Cette performance s'inscrit en ligne avec la tendance au 31 décembre, et ce, malgré un effet de change défavorable de 10,5 millions d'euros. Par conséquent, Figeac Aéro dépasse son objectif de chiffre d'affaires annuel (entre 375 et 390 millions d'euros), respectant ses objectifs pour la troisième année consécutive.



Herige

Pour les trois premiers mois de l'exercice 2024, le groupe Herige enregistre un chiffre d'affaires de 195 millions d'euros en retrait de 14,1% par rapport à la même période de l'exercice 2023. "Le recul de l'activité de ce début d'année reflète un environnement de marché de la construction neuve très dégradé accentué par un effet calendaire défavorable", explique Herige. L'activité menuiserie industrielle, en retrait de 12,3%, subit, d'une part, les effets de la mise en place des nouveaux contours du dispositif de MaPrimeRenov' et d'autre part, d'un effet calendaire négatif de 1 jour.



Transgene

Transgene annonce que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et autres actifs financiers représentent 13,7 millions d'euros au 31 mars 2024, contre 15,7 millions d'euros au 31 décembre 2023. La biotech qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux confirme sa visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2025, "ce qui lui permettra de franchir d'importantes étapes de développement sur son portefeuille".



Voltalia

Au travers de son troisième plan d'actionnariat salarié, Voltalia offre une nouvelle opportunité à ses employés éligibles de participer à la croissance et à la réussite de l'entreprise. Ce plan reflète sa ferme volonté d'attirer et de retenir les talents. Avec cette opération, Voltalia amorce une nouvelle étape, après la mise en place de l'intéressement fin 2017, suivie de sa première année d'application en 2018 et des plans d'actionnariat salarié déployés en 2019 et 2022.