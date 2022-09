Figeac Aéro : FINALISATION DU REDÉPLOIEMENT INDUSTRIEL AU MEXIQUE POUR ACCOMPAGNER LES AMBITIONS DE CROISSANCE DU GROUPE

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce avoir finalisé les opérations de cession et acquisition relatives au redéploiement de sa production au Mexique.

Conformément au communiqué du 20 juin 2022, le Groupe a achevé cet été l'acquisition des actifs industriels de la société américaine Kaman Aerospace Group Inc. situés dans l'État de Chihuahua au Mexique. Ce site de production est spécialisé dans la fabrication de pièces de tôlerie complexes pour l'aviation civile et militaire, l'usinage de pièces issues de profilés et l'assemblage de sous-ensembles aéronautiques.

Cette acquisition s'accompagne d'un contrat de services avec Kaman Aerospace Group Inc. afin d'assurer une assistance pendant la période de transition d'une durée de 6 mois et d'un contrat de sous-traitance pour la production de pièces relatives à certains marchés de Kaman Aerospace Group Inc.

Conformément au plan de développement de ce nouveau site, les transferts de charge des contrats conservés dans le cadre de la cession des actifs de l'usine d'Hermosillo ont été initiés avec le redémarrage in-situ de certaines productions. Progressivement, ce nouveau site remplacera celui d'Hermosillo et permettra notamment au Groupe de doubler ses capacités de fabrication en tôlerie complexe en Amérique du Nord en phase avec ses ambitions de croissance dans la région.

En parallèle, FIGEAC AÉRO a clôturé ce jour l'opération de cession du site industriel de d'Hermosillo (Mexique) à Latécoère. La société envisage d'ores et déjà de consacrer une partie du prix de cession net au démarrage d'une unité d'usinage de pièces mécaniques à Chihuahua afin de mieux répondre aux besoins de ses clients Nord Américains.

Ainsi, FIGEAC AÉRO poursuit son plan stratégique moyen-terme basé, entre autres, sur une empreinte industrielle optimisée avec des schémas industriels prédéfinis sur les sites France et Best Cost, la montée en charge des sites Best Cost (Tunisie, Maroc et Mexique) et le renforcement de l'automatisation sur le modèle des usines 4.0.

Pilier du plan Route 25, ce redéploiement contribuera à l'atteinte des objectifs de l'exercice 2024/25, soit :

un chiffre d'affaires entre 400 M€ et 430 M€,

un EBITDA courant[1] entre 67 M€ et 73 M€,

des free cash-flows[2] entre 20 M€ et 28 M€ positifs,

une réduction de la dette financière nette[3] qui devrait se situer entre 280 M€ et 300 M€.

Conformément aux termes de l'accord sur l'aménagement de la structure financière, Monsieur Jean-Claude Maillard procédera dans les prochains jours à la cession de 892 857 actions existantes de la Société à Ace Aéro Partenaires au prix de 5,60 € par action.

Annexe 1 – Structure de l'actionnariat après la réalisation la cession d'actions existantes par la Société par Monsieur Jean-Claude Maillard à Ace Aéro Partenaires

Base non-diluée Base diluée Actionnaires Avant cession à Tikehau Ace Capital Après cession à Tikehau Ace Capital Après conversion de l'intégralité des ORNANE telles que modifiées dans le cadre de la Restructuration Financière Capital Capital (%) Droits de vote Droits de vote (%) Capital Capital (%) Droits de vote Droits de vote (%) Capital Capital (%) Droits de vote Droits de vote (%) SC MAILLARD ET FILS 12 496 000 30,19% 24 992 000 38,91% 12 496 000 30,19% 24 992 000 39,46% 12 496 000 24,78% 24 992 000 34,53% J.C. MAILLARD 10 694 920 25,84% 21 288 010 33,14% 9 802 063 23,68% 19 502 296 30,79% 9 802 063 19,44% 19 502 296 26,95% Sous-total Famille Maillard 23 190 920 56,03% 46 280 010 72,05% 22 298 063 53,87% 44 494 296 70,25% 22 298 063 44,22% 44 494 296 61,48% Ace Aéro Partenaires 10 357 143 25,02% 10 357 143 16,12% 11 250 000 27,18% 11 250 000 17,76% 11 250 000 22,31% 11 250 000 15,55% Concert constitué entre

la famille Maillard et Ace Aéro Partenaires 33 548 063 81,05% 56 637 153 88,18% 33 548 063 81,05% 55 744 296 88,01% 33 548 063 66,53% 55 744 296 77,03% Autres titres nominatifs 221 311 0,53% 422 313 0,66% 221 311 0,53% 422 313 0,67% 221 311 0,44% 422 313 0,58% Actions auto-détenues 452 704 1,09% 0 0,00% 452 704 1,09% 0 0,00% 452 704 0,90% 0 0,00% Flottant 7 170 966 17,32% 7 170 966 11,16% 7 170 966 17,32% 7 170 966 11,32% 7 170 966 14,22% 7 170 966 9,91% Conversion ORNANE 9 030 774 17,91% 9 030 774 12,48% Total 41 393 044 100,00% 64 230 432 100,00% 41 393 044 100,00% 63 337 575 100,00% 50 423 818 100,00% 72 368 349 100,00%

[1] Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions - Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature

[2] Avant opérations de financement

[3] Hors passifs financiers ne portant pas intérêts

