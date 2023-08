Figeac Aéro est spécialisé dans la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles à destination des industriels de l'aéronautique. Le CA par activité se répartit comme suit : - réalisation de pièces de structure pour l'aéronautique (83,5%) ; - prestations d'usinage de pièces et de traitement des surfaces (9,9%) ; - prestations de chaudronnerie et de mécano-soudure (5%) ; - prestations de montage sur site de sous-ensembles aéronautiques (1,6%). 71,9% du CA est réalisé en France.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense