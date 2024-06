Le partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cette bonne performance s'explique principalement par la croissance de l'activité et une structure de coûts maîtrisée, et ce, malgré une mauvaise performance liée au litige au Mexique (7,4 M€ sur l'exercice, contre 4,3 M€ au premier semestre) et de l'inflation non répercutée (3,8 M€).

Comme précédemment, la division Aérostructures & Aéromoteurs est le principal contributeur du Groupe en termes de rentabilité opérationnelle. Au titre de l'exercice 2023/24, l'EBITDA courant de la division ressort à 50,1 M€, contre 41,5 M€ sur l'exercice précédent. La division des Activités de Diversification enregistre désormais un EBITDA courant positif de 2,2 M€ (contre une perte de (1,2) M€ en 2022/23).

Les dotations nettes aux amortissements et provisions augmentent de 11,3% à 46,4 M€ en raison de moindres reprises de provisions (+2,6 M€ contre 13,0 M€ en FY2022/23), et ce, malgré une baisse de 5,7 M€ des amortissements.

Comme annoncé, le résultat opérationnel courant est positif sur la période, pour la première fois depuis 2020, en amélioration de 7,3 M€ pour atteindre 4,7 M€, contre une perte de (2,6) M€ sur l'exercice précédent.

Après prise en compte des produits opérationnels non courants, qui bénéficiaient sur l'exercice précédent de plus-values liées au redéploiement du Groupe au Mexique, et de la quote-part du résultat des co- entreprises du Groupe, le résultat opérationnel 2023/24 repasse en territoire positif à 2,8 M€, contre une perte de (0,6) M€ l'an dernier.

Le résultat financier ressort à (24,0) M€, contre (16,2) M€ un an auparavant. Cette évolution provient notamment de la hausse de la charge d'intérêts de 7,6 M€ à 12,5 M€, liée principalement à la charge d'intérêt enregistrée sur le PGE de 66 M€ depuis juin 2023, et d'une moindre reconnaissance de gains latents sur instruments dérivés (impact non cash).

Un produit d'impôts est reconnu pour 9,0 M€, contre (1,3) M€ un an auparavant, en raison de l'activation de déficits reportables pour un montant de 10,2 M€.

Au total, FIGEAC AÉRO enregistre un résultat net, part du Groupe de (12,2) M€, en amélioration de 5,9 M€ par rapport à l'exercice précédent.

UN FREE CASH FLOW MULTIPLIE PAR PRES DE 5

Sur l'ensemble de l'exercice 2023/24, la nette amélioration de la performance opérationnelle permet à

FIGEAC AÉRO de dégager une capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement et impôts de 42,1 M€,

en hausse de 84,8% par rapport au dernier exercice.

Malgré un environnement économique encore sujet à certaines tensions, le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) contribue de manière positive à hauteur de 28,1 M€, porté principalement par une meilleure gestion des stocks (réduction du DIO de 35 jours de chiffre d'affaires) et de l'encours client (réduction de 18 jours), et ce malgré la forte croissance de l'activité. Cette évolution reflète notamment l'impact favorable de la mise en place avec certains clients importants de système d'acomptes à la commande.

Grâce à ces excellentes performances sur l'exercice, les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent en très forte hausse à 70,2 M€, soit plus du double de l'an dernier (31,1 M€).

Sur la période, les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement sont de (46,1) M€, en ligne avec les

prévisions du Groupe. Ils intègrent notamment des dépenses de R&D et de maintenance pour près de

30,5 M€, ainsi que des investissements de croissance, comme le nouveau bâtiment du site de Casablanca

dédié à la production de pièces pour la nacelle du LEAP-1A pour près de 9,4 M€, ou les investissements liés à la montée en puissance du nouveau site mexicain à Chihuahua pour 2,5 M€.