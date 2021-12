Figeac Aero : Résultats semestriels provisoires - 2021/2022

Autres produits et charges opérationnels non courants

Le niveau d'activité du Groupe sur le premier semestre 2021/22 confirme la reprise progressive du secteur aéronautique, ce qui nous rend plus confiant pour l'avenir. Par ailleurs, l'ensemble des initiatives entreprises dans le cadre du plan de performance « Transformation 21 » portent leurs fruits et nous permettent d'afficher une forte amélioration de notre rentabilité opérationnelle. Au regard de ce bon début d'exercice, nous confirmons nos perspectives de chiffre d'affaires, de rentabilité et de Free

Un début d'exercice dynamique en croissance de 27%

En marge des annonces des différents avionneurs et principalement Airbus, FIGEAC AÉRO enregistre des signes encourageants de la reprise de son activité au 1er semestre de l'exercice 2021/22. Non seulement les livraisons d'avions neufs sont en forte hausse depuis six mois (Airbus table sur 600 livraisons d'ici la fin d'année 2021) mais aussi les nouvelles commandes des compagnies aériennes affluent sur le segment des monocouloirs et le nouvel A350 cargo (Air France KLM, Delta, Indigo Partners, …).

Ainsi, au titre du 1er semestre 2021/22, FIGEAC AÉRO affiche un chiffre d'affaires de 119,9 M€ en progression de +27% (+30,4% à périmètre et taux de change constants). La division Aérostructures qui représente 81,7% du chiffre d'affaires du Groupe à 98 M€ tire la croissance globale (+30% en publié et +33,8% à pcc) et les autres activités3 affichent un chiffre d'affaires de 21,9 M€ (+15,3% en publié et 16,9% à pcc).

Un plan « Transformation 21 » efficient : EBITDA courant en très forte amélioration à 11,7 M€

L'ensemble des actions menées dans le cadre du plan d'optimisation opérationnel - réduction des charges de personnels et des frais généraux et administratifs, rationalisation des sites de production, rapatriement sélectif d'une partie des achats liés à la sous-traitance, optimisation de l'utilisation de la matière première et rationalisation des achats généraux - portent déjà leurs fruits et permettent une réduction structurelle des coûts fixes annuels de l'ordre de 30 M€, dont le quasi plein effet sera visible sur le second semestre de l'exercice en cours (clos au 31 mars 2022).

Ainsi, porté par la reprise d'activité et les effets du plan de performance, l'EBITDA courant du 1er semestre 2021/22 ressort à 11,7 M€ contre -6,7 M€ un an auparavant, soit un taux de marge à 9,7% du chiffre d'affaires.

La division Aérostructures affiche un EBITDA courant de 13,5 M€ et l'EBITDA courant des autres activités s'élève à -1,8 M€.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions (-25,9 M€), le résultat opérationnel courant progresse de 16,2 M€ et s'établit à -15 M€.

Enfin, après prise en compte du résultat financier et de l'impôt, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2020/21 ressort en forte amélioration de 29,2 M€ à -21,9 M€.

Structure financière : Free Cash-flows en amélioration depuis 2 semestres consécutifs

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur la période sont en très forte hausse à 8 M€ contre -18,1 M€ au 30 septembre 2020.

Ceci reflète une amélioration significative de la capacité d'autofinancement (avant coût de l'endettement financier et impôts) à 7,7 M€ (-12,4 M€ un an auparavant) et une contribution positive du BFR caractérisée notamment par une meilleure maîtrise des stocks et de l'encours clients dans un contexte de croissance de l'activité.

Conformément aux engagements pris, les investissements nets de la période s'élèvent à 9,6 M€ en repli de 7,7 M€ par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Ces derniers ont été principalement consacrés aux efforts de R&D, aux dépenses engagées dans le cadre de la mise en place du nouvel ERP et à la maintenance.

Ainsi, le Free Cash-Flows sur la période reste maîtrisé et s'élève à -1,6 M€ en amélioration séquentielle (-8,3 M€ au 2ème semestre 2020/21 et -35,4 M€ au 1er semestre 2020/21), incluant le décaissement de 3 M€ de frais de restructuration associés au PSE.

Au 30 septembre 2021, FIGEAC AÉRO bénéficie d'une trésorerie disponible de 46,1 M€ lui permettant de faire face à ses échéances court terme. Le Groupe poursuit ses efforts en matière de gestion de trésorerie avec pour objectif la stabilisation de sa trésorerie disponible au-delà du seuil de 35 M€ à la clôture de l'exercice.

Les dettes financières nettes4 ressortent à 344 M€ (337,2 M€ hors IFRS 16).

