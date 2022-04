Figeac Aéro : accord avec ses partenaires financiers

Le Groupe annonce être parvenu à un accord avec l'ensemble de ses partenaires financiers, en vue de la réalisation d'un ensemble d'opérations indissociables aboutissant à la restructuration financière du Groupe, dans le cadre d'un mandat ad hoc et sous l'égide du CIRI.



Le groupe indique également que l''ensemble des mesures fortes de réduction des coûts engagées dans le cadre de son plan d'optimisation opérationnelle et de sécurisation des ressources financières à long terme portent leurs premiers fruits.



' En effet, le chiffre d'affaires ressort en hausse et la marge opérationnelle s'établit à 9,7% en amélioration séquentielle depuis deux semestres consécutifs et proche de l'objectif à deux chiffres ciblé à la clôture de l'exercice 2021/22 (au 31 mars 2022). Les flux de trésorerie liés à l'exploitation sont, quant à eux, proches de l'équilibre et devraient, conformément aux objectifs donnés par la Société, être positifs à la clôture de l'exercice en cours ' indique la direction.





' Le niveau d'activité du Groupe sur le premier semestre 2021/22 (en croissance de +30% à pcc) confirme la reprise du secteur aéronautique qui se manifeste par une augmentation des livraisons d'avions, de nouvelles commandes des compagnies aériennes et la reprise du trafic aérien ' rajoute le groupe.



