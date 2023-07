Figeac Aéro : augmente ses ventes et réduit ses pertes annuelles

Sous-traitant aéronautique, Figéac Aéro progresse de 3,23% à 5,12 euros au lendemain de résultats annuels solides. Sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, la rentabilité opérationnelle continue de progresser avec une marge d'EBITDA à 11,8% du chiffre d'affaires, en hausse de 30 points de base par rapport à l'exercice 2021/22. En valeur absolue, l'Ebitda courant ressort à 40,3 millions d'euros, reflétant, comme annoncé, un deuxième semestre en forte amélioration à 25,4 millions d'euros, soit une marge de 13,3%. Le groupe atteint ainsi son objectif de rentabilité pour l'exercice.



En outre, la perte nette de Figeac Aéro s'est réduite sur la période à 18,1 millions d'euros contre une perte de 43,1 millions en 2021-2022.



Par ailleurs, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires en croissance de 21,2% (+14%) par rapport à l'exercice précédent, à 341,6 millions d'euros, atteignant ainsi son objectif de chiffre d'affaires. Le groupe est en ligne avec sa trajectoire de retour aux niveaux de chiffres d'affaires pré-crise (447 millions d'euros en mars 2020).



La croissance des ventes est portée principalement par la hausse des cadences de production dans la division Aérostructures & Aéromoteurs qui enregistre un bond de son chiffre d'affaires sur la période de 22,7% et, dans une moindre mesure, par le change et la répercussion de l'inflation.



Les activités de diversification sont également bien orientées avec une progression du chiffre d'affaires sur l'exercice de 6,7%.



Le redressement des comptes du Groupe sur l'exercice 2022/23 se traduit également par une forte progression de la génération de trésorerie, avec une capacité d'autofinancement de 22,8 millions d'euros, contre 18,3 millions d'euros un an auparavant, soit une hausse de 24,6%. Au total, les flux nets de trésorerie générés par l'activité ressortent sur la période à 31,1 millions d'euros.



Conformément à l'objectif annoncé, les free cash flows ressortent ainsi positifs à 5,4 millions d'euros, au même niveau que l'année précédente, malgré les investissements non récurrents.



Côté perspectives, le groupe s'est fixé pour l'exercice 2023-2024 d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 375 et 390 millions d'euros, avec un Ebitda courant entre 48 et 53 millions d'euros.