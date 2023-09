Figeac Aéro : croissance de 43% du CA au 1er trimestre

Figeac Aéro affiche pour son premier trimestre 2023-24 (du 1er avril au 30 juin 2023), un chiffre d'affaires de 93,4 millions d'euros, en croissance de 42,8% (+44,6% en données organiques) en comparaison annuelle.



Cette croissance est portée d'une part, par la poursuite de la reprise dans le secteur aéronautique et la répercussion partielle de l'inflation, et d'autre part, par un effet de base particulièrement favorable, lié à l'impact important de la bascule vers le nouvel ERP.



Fort d'un carnet de commandes stable à 3,4 milliards d'euros, Figeac Aéro confirme ses objectifs annuels d'un chiffre d'affaires entre 375 et 390 millions d'euros, d'un EBITDA courant entre 48 et 53 millions, et de free cash-flows entre 16 et 20 millions.



