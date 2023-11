Figeac Aéro : croissance organique de 25% au 1er semestre

Figeac Aéro affiche, en cumul sur les six premiers mois de son exercice 2023-24, un chiffre d'affaires de 181,2 millions d'euros, soit une progression organique de 24,9% (+20,6% en données publiées) par rapport au premier semestre 2022-23.



Au 30 septembre 2023, l'équipementier aéronautique revendique un solide carnet de commandes de 3,7 milliards d'euros, contre 3,4 milliards au 30 juin, un renforcement lié notamment à la hausse des cadences sur la majorité des programmes.



Figeac Aéro se dit 'en excellente position pour atteindre l'ensemble de ses objectifs 2023-24', à savoir un chiffre d'affaires entre 375 et 390 millions d'euros, un EBITDA courant entre 48 et 53 millions, et des free cash-flows entre 16 et 20 millions.



