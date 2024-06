Figeac Aéro : forte amélioration de ses performances annuelles

Le 27 juin 2024 à 16:04 Partager

L'action Figeac Aéro (+3,03% à 5,44 euros) progresse au lendemain de ses bons résultats au titre de l'exercice 2023/2024. "Nous réalisons un excellent exercice à l’issue duquel nous avons atteint ou dépassé l’ensemble de nos objectifs financiers, et ce, pour la troisième année consécutive. Notre performance est parfaitement en ligne avec notre engagement pour une croissance rentable et durable, une plus forte génération de trésorerie et le désendettement rapide du groupe", a réagi Jean-Claude Maillard, PDG du groupe Figeac Aéro.



Sur l'ensemble de l'exercice 2023/2024, clos fin 31 mars 2024, Figeac Aéro a essuyé une perte nette, part du groupe, de 12,2 millions d'euros contre une perte de 18,1 millions d'euros sur l'exercice précédent.



Sur cette période, l'Ebitda courant ressort en haut de fourchette de l'objectif annuel (entre 50 millions d'euros et 53 millions d'euros) à 52,2 millions d'euros, soit une croissance de 29,6%. Dans le même temps, la marge d'Ebitda courant s'améliore de 140 points de base pour s'établir à 13,2% du chiffre d'affaires.



Déjà publié, le chiffre d'affaires consolidé est ressorti à 397,2 millions d'euros, en progression organique de 19,3% (+16,3% en données publiées). Avec cette performance supérieure à l'objectif annuel fixé (entre 375 et 390 millions d'euros), Figeac Aéro réalise un troisième exercice et un 12ème trimestre consécutif de croissance.



Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent en très forte hausse à 70,2 millions d'euros, soit plus du double de l'an dernier (31,1 millions d'euros).



Au total, l'équipementier pour le secteur de l'aéronautique a enregistré des free cash flows largement positifs à 24,1 millions d'euros, en progression de 18,7 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent, et au-dessus des ambitions affichées.



Enfin, comme annoncé précédemment, la dette nette de Figeac Aéro au 31 mars 2024 se stabilise à 288,4 millions d'euros (contre 287,3 millions d'euros au 30 septembre 2023), tandis que la trésorerie ressort à 88,7 millions d'euros, contre 91,7 millions d'euros au 30 septembre 2023.



La société française a maintenu ses objectifs financiers pour l'exercice 2024/2025. Il cible un chiffre d'affaires compris entre 420 et 440 millions d'euros, un Ebitda courant situé entre 68 et 73 millions d'euros et un free cash flow de 20 à 28 millions d'euros. Figeac Aéro table par ailleurs sur un levier financier d'environ 4, soit une dette nette entre 270 et 280 millions d'euros.



"Notre objectif de cours de 8,50 euros et notre recommandation Achat, confortés par cette publication de belle facture, sont bien évidemment réitérés, la recovery du groupe étant encore très largement sous-valorisée par le marché", a commenté Invest Securities.



"En termes de perspectives, les guidances du groupe pour le court terme, résolument prudentes, ont tout lieu d'être maintenues, l'ajustement des cadences de livraisons annoncé par Airbus portant principalement sur la gamme A320, alors que le programme Phare de FGA, l'A350, sera peu, voire pas impacté", explique, par ailleurs, le broker.