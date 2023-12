Figeac Aero : le titre grimpe après un 'solide' semestre

Figeac Aero a fait état mercredi d'une 'solide performance' au titre de son premier semestre, dont une croissance organique de 24,9% due à la hausse des cadences dans l'aéronautique civil.



Sur le premier semestre de son exercice 2023/24, clos le 30 septembre, l'équipementier a enregistré un chiffre d'affaires de 181,2 millions d'euros, contre 150,3 millions d'euros un an plus tôt.



Sa rentabilité a progressé à un rythme plus rapide que l'activité, puisque son Ebitda courant ressort en hausse de 33%, à 19,9 millions d'euros contre 14,9 millions au premier semestre 2022/23.



Dans son communiqué, Figeac explique constater une tendance à l'amélioration de son environnement économique, avec des tensions relatives à l'approvisionnement et à l'inflation appelées à progressivement refluer au cours des prochains mois.



Après ce premier semestre jugé 'particulièrement solide', le groupe confirmer ses objectifs financiers pour l'exercice 2023/24, à savoir un C.A allant de 375 à 390 millions d'euros pour un Ebitda courant compris entre 48 et 53 millions d'euros.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF saluent la 'solide amélioration de la performance sous-jacente', tout en maintenant leur opinion 'neutre' assortie d'un objectif de cours de 5,7 euros sur le titre.



'Depuis le début du second semestre, le titre a, certes, souffert à l'image de nombreuses 'midcaps' mais la sous-performance de 12,8% par rapport à l'indice CAC Mid 60 ne reflète pas du tout l'amélioration des fondamentaux et le potentiel offert par la montée en charge de l'outil industriel existant', estime le bureau d'études.



Le titre prenait 6% en fin de matinée à la Bourse de Paris, signant l'une des progressions les plus notables du marché parisien.



