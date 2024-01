Figeac Aero : maintient ses objectifs annuels

Au troisième trimestre de l'exercice 2023/2024 (du 1er octobre au 31 décembre 2023), le chiffre d'affaires consolidé de Figeac Aero ressort à 96,6 millions d'euros, en croissance organique de 14,3% (+10,8% en données publiées, incluant un effet de change défavorable de 3,1 millions d'euros). Le groupe continue de bénéficier du dynamisme de la division aérostructures & aéromoteurs, qui affiche une progression organique de 15,3% (+11,4% en données publiées) avec un chiffre d'affaires de 88,1 millions d'euros.



Au 31 décembre 2023, Figeac Aero dispose d'un carnet de commandes valorisé à 3,7 milliards d'euros, stable par rapport au 30 septembre 2023 et en hausse de 0,4 milliard d'euros par rapport au 30 juin 2023.



Le sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique réaffirme l'ensemble de ses objectifs 2023/2024 : un chiffre d'affaires compris entre 375 et 390 millions d'euros, un EBITDA courant entre 48 et 53 millions d'euros, des free cash flows entre 16 et 20 millions d'euros.