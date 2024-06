Figeac Aero : nouvel accord avec KNDS dans la défense

Figeac Aéro a annoncé mercredi avoir signé un nouvel accord avec KNDS, un groupe franco-allemand spécialisé dans la défense terrestre, pour une valeur totale de plusieurs dizaines de millions d'euros.



L'équipementier aéronautique précise que ce nouvel accord, dévoilé à l'occasion du salon Eurosatory, est un avenant à un contrat conclu en 2020 portant sur des pièces destinées à des programmes de véhicules blindés.



Il doit représenter un chiffre d'affaires moyen additionnel d'environ un millions d'euros par rapport à son niveau de mars 2023.



Pour rappel, le nouveau plan stratégique de Figeac, baptisé 'Pilot 28', prévoit le développement de nouvelles affaires principalement dans l'aéronautique civile, mais également dans les segments de la défense et des services d'industrialisation.



Le groupe KNDS est né en 2015 du rapprochement entre l'allemand KMW et le français Nexter, formant le leader européen de la défense terrestre avec un effectif de plus de 9500 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de 3,3 milliards d'euros.



Le portefeuille de KNDS comprend des chars de combat, des véhicules blindés, des systèmes d'artillerie, des équipements et des munitions, ainsi que des services de soutien et de formation associés.



