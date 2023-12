Figeac Aéro : un ex-cadre d'Airbus entre au conseil

Figeac Aéro a annoncé jeudi l'arrivée à son conseil d'administration d'un ancien cadre d'Airbus, dont l'expérience du secteur doit lui permettre d'accompagner son développement.



Suite à la démission d'Eric Raynaud, l'équipementier aéronautique indique avoir décidé de coopter Albert Varenne en qualité d'administrateur indépendant pour la durée du mandat qui restait à courir, soit l'issue de l'assemblée générale 2028.



Sa nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale de l'entreprise.



Ingénieur de formation et spécialiste des aérostructures, Albert Varenne a notamment contribué, à la Socata, au développement des carénages des programmes Airbus A330/A340, ce qui l'avait conduit à rejoindre l'avionneur en 2004 en tant que directeur des achats de matériaux composites.



Il avait ensuite été promu responsable de la coopération internationale des achats pour les activités d'aérostructures avant de devenir, en 2016, responsable du bureau régional d'approvisionnement pour la Chine et l'Asie du Sud Est.



Figeac Aéro - qui fabrique des pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs et des trains d'atterrissage - grimpait de 3% jeudi à la Bourse de Paris suite à cette nomination.



