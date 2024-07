Figeac Aéro : une administratrice en charge de la RSE

Figeac Aéro annonce qu'Anne Tauby, administratrice depuis mai 2022 et représentante de Tikehau Capital, a été désignée administratrice chargée d'assister le conseil d'administration dans le suivi des questions de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).



L'équipementier aéronautique rappelle que son nouveau plan PILOT 28 intègre la RSE au coeur de sa stratégie de développement, en s'alignant sur la trajectoire de long terme de la filière aéronautique vers une aviation décarbonée à l'horizon 2050.



A court et moyen terme, cela inclut la décarbonation des processus de production et d'achat du groupe et à plus long terme, une participation active à la conception et à la construction de la prochaine génération d'avions commerciaux propres.



