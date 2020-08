Figeac Aéro : vers la suppression de 320 emplois à Figeac

27/08/2020 | 18:28

Le groupe Figeac Aéro annonce ce soir un plan visant à redimensionner son activité à Figeac, en réponse à la crise économique engendrée par la crise sanitaire liée au Covid-19.



'Ce projet de Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui concerne l'usine de Figeac (46), serait plus précisément composé des volets suivants : réorganisation et redimensionnement de la Direction des Opérations Figeac face aux nouvelles prévisions d'activité, réorganisation et redimensionnement d'un certain nombre de fonctions supports et centrales du Groupe', explique le groupe.



'Les différentes mesures du plan de soutien à l'aéronautique ajoutées à la prolongation du dispositif d'activité partielle pendant deux ans maximum, devraient permettre à Figeac Aéro de limiter sa réduction d'effectifs à 320 postes sur un total de 966 sur le site de Figeac qui représente plus de 70% du chiffre d'affaires du Groupe.'



Le processus d'information et de consultation avec les partenaires sociaux a débuté, en vue de conclure des accords pour une mise en oeuvre à partir de janvier 2021, ajoute le groupe.



