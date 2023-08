Figs, Inc. est une marque de vêtements de santé et de style de vie s'adressant directement aux consommateurs. La société propose une gamme de produits pour les femmes et les hommes. Son offre de produits comprend un assortiment de vêtements de bloc, qui se compose d'environ 13 styles disponibles toute l'année sur la plateforme numérique de la société. Ses principaux styles consistent en trois hauts de pyjama pour femmes, quatre pantalons de pyjama pour femmes, trois hauts de pyjama pour hommes et trois pantalons de pyjama pour hommes. L'entreprise propose des vêtements de style de vie et d'autres produits qui ne sont pas des blouses, tels que des blouses de laboratoire, des sous-barbes, des vêtements d'extérieur, des vêtements de sport, des vêtements de détente, des chaussettes de compression, des chaussures, des masques, des écrans faciaux et d'autres produits. Ses blouses de laboratoire sont conçues pour les étudiants et les professionnels et sont dotées d'un tissu technique hydrofuge et antistatique et de poches fonctionnelles pour stéthoscopes, tablettes et stylos. La société propose également des vêtements de sport et des vêtements de sortie pour les professionnels de la santé. Ses vêtements actifs comprennent des soutiens-gorge de sport et des leggings de performance pour les professionnels de la santé actifs.