FIGS, Inc. : Goldman Sachs neutre sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2021 378 M - 318 M Résultat net 2021 -10,8 M - -9,07 M Tréso. nette 2021 193 M - 162 M PER 2021 -607x Rendement 2021 - Capitalisation 5 829 M 5 829 M 4 901 M VE / CA 2021 14,9x VE / CA 2022 11,0x Nbr Employés 202 Flottant 53,1% Tendances analyse technique FIGS, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Heather Hasson Co-Chief Executive Officer & Director Trina Spear Co-Chief Executive Officer & Director Jeffrey D. Lawrence Chief Financial Officer J. Martin Willhite Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) FIGS, INC. 0.00% 5 829 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED -8.78% 575 570 MEITUAN 2.04% 236 642 SHOPIFY INC. 29.59% 182 524 PINDUODUO INC. -29.66% 156 699 MERCADOLIBRE, INC. -12.37% 73 186