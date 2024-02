FIGS, Inc. est une marque de vêtements de santé et de style de vie qui s'adresse directement aux consommateurs. La société propose des vêtements et des produits pour les professionnels de la santé. La société commercialise et vend ses produits dans environ 14 pays directement par le biais de sa plateforme numérique. Son offre comprend des vêtements de bloc et d'autres vêtements, tels que des blouses de laboratoire, des sous-blouses, des vêtements d'extérieur, des vêtements d'intérieur, des chaussettes de compression, des chaussures et d'autres vêtements de style de vie. Les sous-combinaisons de la société comprennent des soutiens-gorge de sport, des jambières et des hauts performants, ainsi que des hauts en coton Pima. Ses blouses comportent également des poches zippées faciles d'accès pour les objets professionnels et personnels tels que stéthoscopes, ciseaux, smartphones et badges d'identification. La société conçoit tous ses produits en interne et fait appel à des fournisseurs et fabricants tiers pour la fabrication des composants et des produits finis. Elle propose également des articles de première nécessité tels que des masques, des casquettes, des lanières, des enrouleurs de badges, des sacs fourre-tout, des casquettes de base-ball et des bonnets.

