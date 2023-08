FIH Group plc est une société de services internationale qui possède des entreprises de services essentiels dans les îles Malouines et au Royaume-Uni. Ses segments comprennent General Trading (Falklands), Ferry Services (Portsmouth), et Art Logistics and Storage (UK). Elle propose divers produits et services et est déterminée par le type d'activité, notamment les biens et les services essentiels dans les îles Malouines, la fourniture de services de ferry, et la logistique et le stockage d'art. Dans les îles Malouines, la société possède The Falkland Islands Company (FIC), qui fournit des services essentiels à la population des îles Malouines. Les activités de la FIC comprennent la vente au détail, l'immobilier résidentiel et commercial, l'assurance, les services de voyage et autres. Au Royaume-Uni, elle possède la Portsmouth Harbour Ferry Company (PHFC), qui exploite un service de ferry pour passagers dans le port de Portsmouth. À Londres, elle possède Momart, qui fournit des services de logistique et d'entreposage d'objets d'art internationaux spécialisés dans le marché.

Secteur Frêt aérien et logistique